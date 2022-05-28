أجواء معتدلة على شمال غرب البلاد

العنوان- طرابلس

تكون الأجواء معتدلة على أغلب مناطق الشمال الغربي؛ إذ تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على المناطق الساحلية بين 25 و29 درجة مئوية، وعلى الدواخل بين 30 و36 درجة مئوية.

وبحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية تكون مرتفعة على بقية المناطق وتتراوح بين 36 و42 درجة مئوية، ويشمل الاعتدال في درجات الحرارة يوم غد أغلب مناطق الشمال الشرقي

ومن المتوقع أن تتأثر المناطق الغربية بدايةً من يوم الإثنين بكتلة هوائية ساخنة تتسبب في ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، بحيث تكون الأجواء صيفية.

وتكون السماء في رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية إلى ظهور بعض السحب.

والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول يوم الإثنين إلى شرقية فجنوبية شرقية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و28 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 30 و35 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا من يوم الإثنين.

أما في الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده تكون صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا خاصةً على الخليج وسهل بنغازي، ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول تدريجيًا من مساء اليوم إلى شمالية غربية فشمالية شرقية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق بين 36 و42 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا تدريجيا بداية من مساء اليوم.

بينما في الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة على أغلب المناطق.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا من يوم الإثنين.

وفي الكفرة- السرير- تازربو تكون السماء صافية بوجه عام، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و41 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا غدًا.