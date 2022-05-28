الراجحي: باشاآغا وتحالفه يعملون على إلغاء فكرة الانتخابات ويركزون على إيجاد حلول توافقية

ليبيا – قال المحلل السياسي، وعضو جماعة الاخوان عبد السلام الراجحي إن فتحي باشاآغا يخوض مسارا بعيدا عن الانتخابات والتوافقات بتحالفه مع القوى في الشرق، مهملا بذلك مراكز القوة غرباً ما سبب انتكاسة له.

الراجحي رأى في تصريح لموقع “عربي21” القطري أن باشاآغا يخوض هذا المسار أملا في توافقات لتقاسم السلطة، ذلك أنه يعلم أن الانتحار الحقيقي له هو الدخول في الانتخابات، مشددا على أن تحركات رئيس الحكومة المكلف من البرلمان، تعدّ فرصته الأخيرة للعودة إلى السلطة.

وأشار إلى أن باشاآغا وتحالفه يعملون على إلغاء فكرة الانتخابات، ويركزون على إيجاد حلول توافقية أو بمعنى أدق تقاسم للسلطة مع خليفة حفتر بحسب قوله.

واعتقد أن “حظوظ باشاآغا ضعيفة في الشارع، حتى قبل أن يتحالف مع حفتر وعقيلة صالح، خاصة مع وجود تيار ثالث يقوده عبد الحميد الدبيبة، الذي نجح في اختطاف الشارع الليبي وشعبيته”.

وحذر من خوض باشاآغا مغامرة عسكرية في الغرب في إطار مساعي الوصول إلى السلطة قائلا؛ إن “باشاغا تحدث أكثر من مرة حول خلفيته العسكرية، وقال أنا عسكري وأعرف الحرب وقيادتها”.



كما شدد على أن الحل يكمن في ممارسة ضغط دولي قوي وحقيقي على باشاآغا، لدفعه إلى الانخراط في الانتخابات رغم كل معطيات حظوظه القليلة.

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