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ليبيا تسجل 5 إصابات بكورونا على أساس أسبوعي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، 5 حالات إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 274 عينة، في الفترة من الـ21 إلى الـ26 من شهر مايو الجاري.

ووفق بيان المركز رقم 687؛ فقد سُجّل شفاء 4 حالات، في حين لم يتم تسجيل أي حالات وفاة على مستوى البلاد.

وأشار المركز إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 1,8% بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 502,016 منها، 66 حالة نشطة، إضافة إلى تعافي 495,520 حالة، ووفاة 6,430 حالة، فيما بلغ عدد الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا الممنوحة 2,246,087 جرعة و 1,167,540 للجرعة الثانية و 113,466 للجرعة التعزيزية الثالثة.

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قناة 218 الليبية

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