اغتيال الفنان أحمد بحور أمام منزله بصبراتة وأصابع الاتهام تتجه لداعش

تعرض الفنان أحمد بحور الداعم لجهود القوات المسلحة الليبية ضد الإرهاب، لعملية اغتيال برصاص مجهول أمام منزله، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة في الحال قبل محاولات إسعافه.

وتلقى الفنان الراحل رصاصات قاتلة أمام منزله في مدينة صبراتة، من مجموعة مسلحة مجهولة، فيما تشير أصابع الاتهام إلى تنظيم داعش الإرهابي بعد عودة بعض مجموعته المسلحة إلى المدينة.

وامتلأت صفحات التواصل الاجتماعي لدفتر نعي للفنان الراحل، الذين اتهموا تنظيم داعش الإرهابي في مقتله، مردد مواقفه البطولية الداعمة لحرب الجيش ضد الإرهاب والتطرف.