أعضاء بالنيابة العامة يختتمون دورة تدريبية في مصر

أعلن مكتب النائب العام في ليبيا اختتام نشاط تدريبي في مصر شمل 22 متدربا من أعضاء هيئة النيابة في دولة ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي للنائب العام أن النشاط التدريبي يأتي في إطار تنفيذ الترتيبات المتعلقة بتقاسم الخبرة وتعزيز التعاون بين النيابتين العامتين الليبية والمصرية في مجال تعزيز قدرة وكفاءة العنصر البشري ولغرض خلق منظومة قضائية قادرة على تحقيق عدالة ناجزة وفق المعايير الوطنية والدولية.

واشتملت الدورة التدريبية التي نضمها مركز البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة المصرية؛ على المقتضيات التجريمية المشمولة بالصكوك الأممية والإقليمية لمكافحة الجريمة المنظمة وبرتوكولاتها؛ والإطار القانوني الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وقمع تمويله؛ ومفهوم حقوق الإنسان في سياق العدالة والمواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بها؛ وتحقيق الجرائم المشمولة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ والمفردات المرتبطة بها.

وشارك في اختتام الدورة التدريبية؛ النائب العام المصري حمادة الصاوي؛ الذي تطرق إلى اتفاقه مع النائب العام الليبي الصديق الصور على ضرورة الاستجابة لمقتضيات العمل المشترك بمستوياته كافة؛ وتقاسم الخبرة مع النيابة العامة الليبية في مجال التدريب.

ووجه الصور وكلائه في قسم البحوث والدراسات والتدريب؛ بالاستمرار في دراسة احتياجات الأعضاء؛ وإعداد البرامج التدريبية التي تسهم في اتساع معارفهم؛ وترفع من خبرتهم وكفايتهم القضائية؛ بالتعاون مع مكتب النائب العام في مصر.