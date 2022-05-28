«مكافحة الأمراض»: 5 إصابات متوسط الحالات الإيجابية بـ«كورونا» الأسبوع الماضي

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، إن متوسط عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» بلغ 5 حالات الأسبوع الماضي. جاء ذلك وفق التحديث الأسبوعي للوضع الوبائي المحلي خلال الفترة بين 21 و26 مايو.

وأوضح المركز، في بيان، أن متوسط عدد العينات بلغ 274 عينة، فيما بلغت نسبة الحالات الموجبة 1.8%، مشيرًا إلى أن متوسط عدد الحالات المتعافية بلغ 4 حالات. ونوه البيان بعدم تسجيل حالات وفيات.

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