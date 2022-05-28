اللواء 444 قتال يقتحم 12 وكرا في نسمة ويحرر مخطوفين أجانب

العنوان-نسمة

تمكنت مفارز اللواء 444 قتال من اقتحام 12 وكرا للعصابات المسلحة، والتي تتخذها للخطف وتهريب الوقود والاتجار بالأسلحة في منطقة نسمة الواقعة بالجبل الغربي.

وأوضح اللواء في بيان له أن مفارزه ألقت القبض فجر الجمعة على ثمانية عناصر من العصابات الخارجة عن القانون وقامت بتحرير أحد عشر مخطوفا من جنسيات أجنبية.

وأكد اللواء أن المخطوفين تعرضوا للتّعذيب وكانت العصابة تطالب أهاليهم بدفع فدية ماليّة مقابل إطلاق سراحهم.

وصادر اللواء عدد 6 شاحنات وقود وكميّات كبيرة من الأسلحة والذخائر والآليات العسكريّة.