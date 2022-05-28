بسيكري: باشاآغا وضع نفسه في موقف حرج جداً أمام البرلمان والمجتمع الدولي

ليبيا – قال المحلل السياسي السنوسي بسيكري؛ إن فشل محاولة باشاآغا لفرض أمر واقع في العاصمة بمحاولة ثانية وما ترتب عليها من نتائج؛ أثر في صورته أمام مجلس النواب، وفي موقف الأطراف الدولية التي رفضت المحاولة، وعبرت عن رفضها للاستيلاء على السلطة بالقوة.

بسيكري شدد في تصريح لموقع “عربي21” القطري على أن باشاآغا وضع نفسه في موقف حرج جداً جراء محاولة دخول طرابلس، وجلب لنفسه تحديات وضغطاً إضافياً، يجعل من مهامه كرئيس حكومة ليست بعيدة عن تجربة الحكومة السابقة في شرق ليبيا التي كان يرأسها عبد الله الثني.

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