بويصير: ليبيا قبيحة لولا مباني الإيطاليين فالاستعمار له جوانب بيضاء

قال محمد بويصير، المقاول الأمريكي ذو الأصول الليبية، إن الاستعمار الأجنبي للدول له أيضاً جوانب بيضاء، معرباً عن إعجابه بمبنى مصرف ليبيا المركزي الذي بناه الإيطاليون.

كتب قائلًا على فيسبوك: “الشيء المميز الوحيد فى النظام المصرفى الليبي هو هذا المبنى الجميل الذى بناه الإيطاليون وهو من الداخل أيضا تحفه معمارية لم تتكرر”.

أضاف قائلًا: “الاستعمار ككل شيء آخر. له جانبه الأسود وجانبه الأبيض أيضا، فأنت لو محوت مابناه الطليان من طبرق إلى زواره، لا أعتقد ستتبقى لك مدن فى ليبيا ولكن عشوائيات همجية بدائية قبيحة معظمها لا يصلح لسكنى الناس..بددت عليها المليارات ولكنها تحتاج لإزالة للأسف” وفق تعبيره.