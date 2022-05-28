الحويج يدعو أصحاب الأعمال في تونس لتنظيم معارض مشتركة باتجاه أفريقيا

دعا وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، أصحاب الأعمال في تونس إلى تنظيم فعاليات ومعارض مشتركة بهدف تنشيط تجارة العبور نحو السوق الأفريقية بما يخدم صالح ليبيا وتونس.

جاء ذلك خلال زيارة إلى الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة رفقة نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح، وفق بيان صادر عن الوزارة. وتطرق الحضور إلى العديد من المواضيع المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين واستمع الوزير للمشاكل والصعوبات التي تواجه رجال الأعمال والمقترحات التي من شأنها حلحلة المشاكل وتذليل الصعوبات.

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خطة عمل مشتركة مع الجانب التونسي

وذكر بيان وزارة الاقتصاد أن «الزيارة تأتي في إطار تعزيز دور الغرف التجارية ووضع خطة عمل مشتركة تساهم في تنفيذ الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين البلدين وإقامة مشاريع استثمارية للأنشطة الزراعية والطاقات المتجددة».

حضر الزيارة رئيس مجلس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي، ورئيس مجلس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومندوبون عن وزارة الخارجية الليبية ولفيف من رجال الأعمال.

من زيارة محمد الحويج إلى الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، 27 مايو 2022. (فيسبوك)

من زيارة محمد الحويج إلى الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، 27 مايو 2022. (فيسبوك)

من زيارة محمد الحويج إلى الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، 27 مايو 2022. (فيسبوك)