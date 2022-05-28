صاحبة جواز السفر تتقدم بشكوى رسمية بمركز شرطة مطار بنينا

العنوان- بنغازي

أكدت، نورهان عبدالحق، صاحبة جواز السفر الذي كتب عليه رقم أحد العاملين مطار بنينا الدولي، اليوم السبت، أنها قدمت شكوى رسمية عبر مركز شرطة المطار.

ولفتت الفتاة صاحبة جواز السفر أنها وجدت تعاونا كبير من قبل رئيس مركز شرطة مطار بنينا المقدم أحمد البكوش.

وقالت الفتاة في بيان لها عبر صفحتها بـ فيسبوك: إن “كل أفراد الأمن كانوا متعاونين معي أنا وأمي.. وتم فتح محضر رسمي وتم الاطلاع على تاريخ السفر والعودة بالجواز”.

يذكر أن عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورة لجواز سفر يعود لفتاة ليبية قام أحد العاملين بالمطار بكتابة رقم هاتفه المحمول عليه بقلم الحبر الأمر الذي لاقى استهجانا واستنكارا كبيرين.