تقرير الخبراء الأمميين: حظر الأسلحة على ليبيا لا يزال غير فعال

إلى ذلك كشف تقرير سنوي لخبراء الأمم المتحدة حول ليبيا، أن حظر الأسلحة الأممي على ليبيا المفروض منذ سنة 2011 لا يزال غير فعال.

التقرير الذي جرى تقديمه إلى مجلس الأمن، أوضح أن دولًا أعضاء في الأمم المتحدة تواصل انتهاكها مع إفلات تام من العقاب بإرسالها أسلحة إلى ليبيا، مؤكداً أن القسم الأكبر من الأراضي الليبية لا يزال تحت سيطرة جماعات مسلحة ما يشكل تهديدًا خطيرًا على أمن البلاد والمنطقة.

كما أشار الخبراء، إلى سبع جماعات ليبية مسلحة لجأت بشكل منهجي إلى الاعتقالات التعسفية وغير القانونية بحق معارضين مفترضين.