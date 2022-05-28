المنفي يشارك في افتتاح القمة الاستثنائية السادسة عشر لمؤتمر الاتحاد الإفريقي

شارك رئيس المجلس الرئاسي النائب الثاني لرئيس الاتحاد الإفريقي، محمد المنفي في افتتاح أعمال القمة الاستثنائية السادسة عشر لمؤتمر الاتحاد الإفريقي

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي اليوم السبت انطلاق أعمال القمة الاستثنائية السادسة عشر لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، حول الإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات في إفريقيا.

وانطلقت الجمعة، أعمال القمة الاستثانية الخامسة عشر لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، والمخصصة لمناقشة الوضع الإنساني في إفريقيا بحضور المنفي.

ووصل رئيس المجلس الرئاسي، الخميس إلى العاصمة مالابو، وكان في استقباله رئيس وزراء جمهورية غينيا الاستوائية، “فرانسيسكو باسكوال أوباما”.