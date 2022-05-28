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متوسط الحالات الإيجابية بفيروس كورونا يبلغ 5 حالات خلال الأسبوع الماضي

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس  

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، أن متوسط عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بلغ 5 حالات الأسبوع الماضي

ووفقا للتحديث الأسبوعي للوضع الوبائي المحلي خلال الفترة بين 21 و26 مايو، أوضح المركز، في بيان، أن متوسط عدد العينات بلغ 274 عينة، فيما بلغت نسبة الحالات الموجبة 1.8%، مشيرًا إلى أن متوسط عدد الحالات المتعافية بلغ 4 حالات. ونوه البيان بعدم تسجيل حالات وفيات.

وحذر المركز في منتصف أبريل الماضي من أن الانخفاض القياسي في عدد إصابات فيروس كورونا في ليبيا لا يعني بالضرورة انتهاء الوباء، خاصة مع تدني نسبة المطعمين بجرعتين من اللقاح المضاد للفيروس (16%).

 


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صحيفة العنوان الليبية

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