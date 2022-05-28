غوتيريش يؤكد تزايد حملات الكراهية والهجمات على حرية الرأي في ليبيا

أكد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تزايد حملات الكراهية والهجمات على حرية الرأي في ليبيا، إذ لاحظت البعثة انكماشًا سريعًا في الحيز المدني بالبلاد.

التقرير الذي طرح في جدول أعمال جلسة مجلس الأمن الدولي حول ليبيا، وثق شكوى مقدمة من أحد أعضاء الأعلى للدولة إلى النيابة العامة، تفيد بأنه وأعضاء آخربن في المجلس تلقوا تهديدات بعد توقيعهم رسالة أيدوا فيها ترشيح رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا.

كما وثقت البعثة زيادة حادة في حملات خطاب الكراهية والتشهير والتهديد عبر الإنترنت.