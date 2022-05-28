في غياب المطافئ.. حريق ضخم يلتهم 800 نخلة مثمرة في زلة

التهم حريق ضخم أكثر من 800 نخلة مثمرة بمنطقة زلة، فيما سيطرت مجهودات المواطنين الذاتية على الحريق وتمكنوا من إخماده دون أي تدخل من قوات الحماية المدنية.

وقال عضو المجلس البلدي زلة مصطفى الصغير، في تصريحات رصدتها «الساعة24»، إن الحريق استمر لمدة 12 ساعة ولم يحدث أي خسائر بشرية، مشيرا إلى أن مجهودات المواطنين الذاتية بالمنطقة أسهمت في إطفائه، دون وجود أي سيارة للإطفاء.

وذكر مصدر بالمجلس البلدي زلة، فضل عدم ذكر اسمه، أن الحريق نشب في إحدى مزارع النخيل ببلدية زلة بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتي التهمت أكثر من 800 نخلة مثمرة من مختلف الأصناف.

وعزت بعض المصادر نشوب الحريق لارتفاع درجات الحرارة و لم تصدر بعد نتائج التحقيقات من أي من جهات مختصة، فيما اشتكا المسؤولون المحليون والمواطنون بزلة من عدم توفر الإمكانيات في المنطقة التي تفتقد حتى لسيارة إطفاء واحدة مجهزة!