مصدر في مؤسسة النفط لـ 218: حقل الظهرة سيعود للإنتاج في ديسمبر المقبل

قال مصدر مسؤول في المؤسسة الوطنية للنفط لــ 218 إن حقل الظهرة “جنوب غرب رأس لانوف، 150 كلم” سيعود للإنتاج لأول مرة منذ 9 سنوات بحلول ديسمبر 2022، وسيضيف 10 آلاف برميل في المرحلة الأولى، مبينًا أن نسبة الإنجاز في أعمال الصيانة وتطوير البنية التحتية وصلت إلى 60%.

وأضاف المصدر، في حديثه لـ 218 السبت، أن حقل الظهرة الذي تشغله وتشرف عليه شركة الواحة للنفط يمكنه أن يصل إنتاجه نهاية عام 2023 إلى 120 ألف برميل يوميًا، في حالة حصوله على تمويل مباشر من المؤسسة الوطنية للنفط التي تنتظر الدعم الحكومي بدورها.

وتعرض حقل الظهرة لعملية تخريب واسعة نفذها عناصر من “داعش” سنة 2014 خرج على إثرها عن العمل والإنتاج، وأثّر ذلك على مستويات ضخ النفط إلى ميناء السدرة.

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