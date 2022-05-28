بمشاركة المنفي.. انطلاق أعمال القمة الاستثنائية لمؤتمر الاتحاد الإفريقي | أخبار ليبيا 24

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انطلقت صباح اليوم السبت، أعمال القمة الاستثنائية السادسة عشرة لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الأفريقية في مالابو بغينيا الاستوائية، بحضور رئيس المجلس الرئاسي، النائب الثاني لرئيس الاتحاد الأفريقي محمد المنفي.

وبحسب بيان المجلس الرئاسي تناقش القمة في هذه الدورة الإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات في أفريقيا.

وكان قد وصل المنفي، الخميس، إلى مالابو، عاصمة غينيا الاستوائية للمشاركة في القمتين الاستثنائيتين لمجلس رؤساء الدول والحكومات الأفريقية. وكان في استقبال المنفي، رئيس وزراء جمهورية غينيا الاستوائية فرانسيسكو باسكوال أوباما.

وعلى هامش الزيارة، أجرى رئيس المجلس الرئاسي لقاءات مع رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ. ورئيس تشاد محمد إدريس ديبي، وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، والمغربي ناصر بوريطة.