تسييري بنغازي يلتقي وفدًا من الشركات المصرية

التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري وفدًا من الشركات المصرية.

بوجواري بحث خلال اللقاء مع الوفد، سُبل التعاون في مجالات البنية التحتية والإعمار وعلى وجه التحديد في مجال شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب ومجالات التقنية الخاصة بحركة المرور والإشارات المرورية.

وأكد بوجواري، استعداد البلدية للتعاون التام وتذليل الصعوبات وتقديم كافة التسهيلات من إجراءات بما يحقق نتائج إيجابية وفعلية.

واتفق الجانبان على عقد لقاءات مع الجهات الفنية المختصة للعمل على وضع إطار عام للتعاون المشترك بين الطرفين.