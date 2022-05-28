مؤسسة الاستثمار: نجحنا في منع «جالولي السويسرية» من الحجز على أصولنا بفرنسا

قالت المؤسسة الليبية للاستثمار إنها نجحت في منع شركة جالولي السويسرية وشركائها من الحجز على أصولها بالجمهورية الفرنسية، على خلفية نزاع قانوني حدث منذ العام 2011.

وأوضحت المؤسسة، في رسم توضيحي، أنها «نجحت في الحصول على حكمين لصالحها، حيث حكمت المحكمة بإلغاء وإبطال الحجوزات في فرنسا».

وتعود تفاصيل النزاع القضائي مع الشركة السويسرية إلى العام 2008، حين تعاقدت بعض الجهات التابعة للحكومة الليبية مع «جالولي» السويسرية لتقديم خدمات إعلامية وغيرها في هذا المجال.

وفي العام 2021، تسلمت المؤسسة الليبية للاستثمار عددًا من الإخطارات بالحجز على أصولها في فرنسا، ورفضت المؤسسة تنفيذ الحجوزات على أصولها وتصدت بدفوعها أمام المحكمة المختصة بباريس، لتحكم المحكمة بإلغاء وإبطال الحجوزات في فرنسا.