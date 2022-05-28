وزير الرياضة يبحث تعزيز التعاون مع مصر

بحث وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية، عبدالشفيع الجويفي، مع وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحى، آخر المستجدات على الساحة الرياضية والشبابية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، ليشمل العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الرياضة أن اللقاء الذي عقد بالعاصمة المصرية القاهرة بحضور مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، عبد المطلب ثابت، جرى على هامش اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الذي انعقد في دورته (45) بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وتقدم وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية، عبدالشفيع الجويفى، بالتهنئة، للدكتور أشرف صبحى لانتخابه رئيساً للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، فى الانتخابات التى أجريت الخميس، بمقر جامعة الدول العربية، من جانبه تقدم أشرف صبحي، التهنئةلوزير الرياضة الليبي بمناسبة انتخابه عضواً بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، متمنياً أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون بين الجانبين، بما يخدم مصالح الشعبين الجارين.