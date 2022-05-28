بلدية شحات تعلن نتيجة تحليل عينات مياه الشرب من المنصورة والخراشيف

أعلنت بلدية شحات، نتيجة تحليل عينات مياه الشرب، التي سُحبت من منطقتي المنصورة والخراشيف، مؤكدة أنها ظهرت سلبية.

وقالت البلدية، في بيان الجمعة، إن تحليل العينات، جاء بناء على قرار في اجتماع سابق، وجه فيه عميد بلدية شحات حسين محمود بودرويشة، مكتب الإصحاح البيئي بالبلدية، بشأن الإشراف والمتابعة لمياه الشرب وأخذ عينات لتحاليل مياه التحلية بالمنصورة والخراشيف.

ولفت البيان إلى أن مدير مكتب الإصحاح البيئي ببلدية شحات، المهندس أشرف إبراهيم مصطفى، أعلن نتائج التحاليل للعينات، التي جاءت «بالشكل المطلوب والمرغوب من الناحية الصحية» .

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وأظهرت المخاطبة من المهندس أشرف إبراهيم، أن نتائج العينات التي سُحبت من خمسة مواقع في الفرع البلدي المنصورة والخراشيف، جاءت سلبية وسليمة وصالحة للشرب، مطالبًا بعودة العمل وفتح الخزانات المغذية من مياه الشرب في المنطقتين.

لكن إبراهيم شدد على ضرورة صيانة ماسورة المياه التي وجد فيها تسريبًا في اتجاه الشمال أرض عبدربه، أو تغيير مسار خط الماسورة في أسرع وقت، كما طالب بضرورة صيانة التسريب في المحبس الرئيسي الخراشيف، وكذلك وجه بضرورة إجراء التحاليل كل ثلاثة أشهر.

فيما قدم عميد بلدية شحات، الشكر لمكتب الإصحاح البيئي بلدية شحات، لسرعة الاستجابة في العمل، وأخذ النتائج من أكثر من موقع و«التعامل مع الموضوع بكل دقة ومهنية».