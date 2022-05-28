مجتمع| آراء متباينة بين من يسمح بإضافة أفراد عائلته بـ فيسبوك ومن يرفض ذلك | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – مجتمع

يؤثر التقدم التكنولوجي بشكل كبير على جوانب كثيرة من حياتنا. وكلما ازداد هذا التقدم كلما أثر في تغيير نمط حياة الأشخاص. ومع الاعتماد المتزايد على الإنترنت، أصبح استخدام منصات التواصل الاجتماعي جزءا أساسيا للتواصل اليومي واستقبال المعلومات لكثير من الأشخاص في العالم. فهناك من يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة للترفيه وتقضية الوقت، وربما لإضاعة الوقت، وآخرون أدركوا مدى قوة وسائل التواصل الاجتماعي، فاستخدموها بشكلها الفعال.

تواصل مع غيرك

ومع الجدل المتكرر حول منصات التواصل الاجتماعي هل هي أمر جيد أم سيء، فإن لكل شيء مبتكر جانبا سلبيا وآخر إيجابي. وهذا يتوقف على كيفية استخدامنا لهذه الأدوات.

تعرف مواقع التواصل الاجتماعي على أنها وسائل تواصل والتي من خلالها ينشئ المستخدم حساب يمكنه من التواصل عبر شبكة الإنترنت. مع غيره من الأشخاص إلكترونيا؛ لمشاركة المعلومات والأفكار والآراء والرسائل وغيرها من المحتوى المكتوب والمرئي والصوتي والملفات.

إيجابيات وسلبيات

ولا زالت مواقع التواصل في ليبيا تخضع للرقابة لدى بعض العائلات وتسبب المشاكل في بعضها الآخر.. حيث أصبح بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي يرفضون إضافة بعض من أفراد عائلتهم.

تعتبر لمنصات التواصل الاجتماعي كثير من الإيجابيات والعديد من السلبيات أيضا.. لذلك يجب التركيز على كيفية استخدامها وتوظيفها لتحسين جودة حياتنا الشخصية والمهنية.

أخبار ليبيا 24 طرحت سؤالاً على متتبعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة إذا كان ما زال هناك من يرفض إضافة أفراد عائلته. فكان السؤال: “ضايف هلك علي الفيسبوك ولالا؟ وليش؟”.. الآراء كانت متباينة بين من يرفض إضافة أفراد عائلته وبين من يسمح بإضافتهم جميعا.

تقبل وجود العائلة بـ فيسبوك

وما بين مؤيد ومعارض لإضافة أفراد العائلة في مواقع التواصل الاجتماعي.. يقول المشارك، العمامي معتز. أن كل أفراد عائلته أصدقاء لديه في صفحته بـ فيسبوك، مؤكدا أنه لم يرفض إضافة أي فرد من عائلته.

وكذلك أكد المشارك، Pretty Smile، أن جميع أفراد عائلته مضافون لديه بصفحته بـ فيسبوك، لافتا أنه أضاف حتى جيرانه في السكن.

حظر أفراد العائلة

أما المشارك، فزفز الحامدي، أنه أضاف كل أفراد عائلته في صفحته بـ فيسبوك، ولكنه أصبح يحظر بعضهم على صفحته. دون ذكر أسباب ذلك.

في حين أكدت المشاركة، Dazai Osamu، أن كل عائلتها تضعهم في قائمة الحظر لديها، دون توضيح أسباب ذلك.

وفي رأي مطابق للرأي السابق قال المشارك، هاني أبوزقية، أنه يضع أفراد عائلته في قائمة الحظر لديه.. لافتا أن ذلك سيقيده في السوشيل ميديا كما يحدث معه في المنزل.

أما المشاركتين، أم أصل، و Nada Omأكدتا أنهما تضيفان كامل أفراد عائلتهما في صفحتيهما عبر الفيسبوك.

في حين قال المشارك، Âl Âwsêmâ أنه يضع كل أفراد عائلته في قائمة الحظر لديه دونما أن يذكر أي توضيح لذلك.

أشقائي يرفضون استخدام فيسبوك

وقال المشاركة، Măŕøà Şf أنها لم تسمح بإضافة أي فرد من عائلتها بـ فيسبوك دون أي توضيح لأسباب ذلك.

في حين قالت المشاركة، مروة يوسف، أنها لا تضيف أفراد عائلتها، لافتة أن أشقاها يرفضون استخدام موقع فيسبوك.

أما المشارك، Mohamad Kamal فأكد أن كل عائلته لديه في صفحته بـ فيسبوك.

في حين قالت المشاركة، Safa Ahmed أن أفراد عائلتها لا يمتلكون صفحات على فيسبوك من الأساس.