مركز مكافحة الأمراض: وفيات كورونا صفر للأسبوع السادس

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدم تسجيل أي حالة وفاة بفيروس كورونا للأسبوع السادس على التوالي

وذكر المركز في تحديثه الأسبوعي عن متوسط حالات إصابات كورونا، أنه سجل 5 إصابات بالفيروس، بينما كان متوسط عدد الحالات المتعافية 4 حالات، مؤكدا أن نسبة الحالات الموجبة 1.8 %.

وأوضح المركز أن إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي تجاوز 500 ألف إصابة، بينما بلغت الحالات النشطة أكثر 4 آلاف و400 حالة، واقترب إجمالي المتعافين إلى 500 ألف، وعدد الوفيات متوقف عند الـ 6,430 وفاة.