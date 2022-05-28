مسؤولون ليبيون وروس يبحثون الترتيبات الأمنية لإعادة فتح السفارة الروسية

اجتمع بمقر الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية بطرابلس، عدد من المسؤولين الأمنيين الليبيين ووفد من وزارة الخارجية الروسية؛ لبحث الآليات والترتيبات الأمنية لإعادة فتح مقر السفارة الروسية في ليبيا.

وحضر الاجتماع مدير الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية اللواء وسام بن جامع، ومدير إدارة العلاقات والتعاون العميد صلاح الدين بن سليمان، ورئيس الوفد الروسي ونائب مدير دائرة التخطيط السياسي بوزارة الخارجية الروسية إيدر إيغانن، والقائم بأعمال السفارة الروسية لدى ليبيا، جامشيد بولتايف، ومساعد الملحق العسكري الروسي ديمتري مولودتسوف ونائب مدير مديرية الأمن بوزارة الخارجية الروسية إيفان شوكر، وفقًا لبيان بصفحة الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية بـ«فيسبوك».

السفارة الروسية لدى ليبيا تعمل من تونس

وتعمل السفارة الروسية لدى ليبيا من تونس منذ العام 2014، لكن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عبر في سبتمبر 2021، عن أمله في أن «تستأنف عملها في طرابلس قريبًا»، وأوضح أن ذلك «متوقف على توفير الأمن هناك» كما نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية، في 16 سبتمبر، عن القائم بأعمال سفارة روسيا لدى ليبيا، جامشيد بولتايف، أن السفارة الروسية ستبدأ عملها في طرابلس العام المقبل.

وفي وقت سابق دعت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها، التي لا تعمل من الداخل الليبي، للعودة لممارسة نشاطها من مقراتها بالعاصمة طرابلس ومن القنصليات التابعة لها في المدن الليبية الأخرى.

– «سبوتنيك»: السفارة الروسية تستأنف عملها في طرابلس العام المقبل

– لافروف: آمل بأن تستأنف السفارة الروسية عملها في طرابلس قريبا

– «سبوتنيك» و«إنترفاكس»: لافروف أبلغ صالح باستئناف عمل السفارة الروسية في ليبيا

وقالت الوزارة في بيان، إنها «قد تلجأ» إلى خيار تحديد السفارات الليبية في الخارج التي ستكلف تسلم طلبات منح تأشيرات الدخول للأراضي الليبية، وذلك إعمالًا لمبدأ «المعاملة بالمثل»، وكذلك مراعاة المدة الزمنية عند منح التأشيرة بمختلف أنواعها والخدمات القنصلية الأخرى، حسب الإجراء الذي تتخذه كل دولة على حدة.