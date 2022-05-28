مقتل مغني مشهور في صبراتة وداخلية الدبيبة تلتزم الصمت

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أفادت مصادر متطابقة بمقتل الفنان الشاب أحمد بحور برصاص مجهولين أمام منزله في صبراتة.

وفيما تناولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خبر مقتله، لم يصدر أي بيان (حتى كتابة الخبر) حول الجريمة من قبل مديرية أمن صبراتة أو من قبل وزارة الداخلية في حكومة الوحدة.

ووجه نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي أصابع الاتهام إلى تنظيم داعش الإرهابي بارتكاب الجريمة، حيث ترددت مواقفه الداعمة لحرب الجيش ضد الإرهاب والتطرف.

ونشر نشطاء ليبيون كلمات غنى بها المطرب الليبي أحمد بحور عن الجيش الليبي رجح بعضهم أنها قد تكون السبب في اغتياله.