بوجوراي يبحث مع وفد من الشركات المصرية سُبل التعاون في مجالات البُنية التحتية والإعمار 

ليبيا – التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر عمران بوجواري وفد من عدد الشركات المصرية بحضور وكيل ديوان البلدية ناصر الأوجلي.

اللقاء بحث سُبل التعاون في مجالات البُنية التحتية والإعمار وعلى وجه التحديد في مجال شبكات الصرف الصحي ومياه الشُرب إضافة إلى مجالات التقنية الخاصة بحركة المرور والإشارات المرورية.

وتم الاتفاق على عقد لقاءات مع الجهات الفنية المُختصة للعمل على وضع إطار عام للتعاون المُشترك بين الطرفين.

وأكد رئيس المجلس التسييري للبلدية على إستعداد البلدية للتعاون التام وتذليل الصعوبات وتقديم كافة التسهيلات من إجراءات بما يحقق نتائج إيجابية وفعلية.

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