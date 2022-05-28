الاعتداءات على خطوط النهر.. خطر داهم يهدد الأمن المائي في ليبيا

تتكرر حوادث التعديات على منظومة النهر الصناعي وهو الأمر الذي يتسبب في إيقاف ضخ المياه عبر المنظومة بصورة متواصلة وسط جهود متواصلة من قبل فرق الصيانة التي تكافح من أجل استمرار تدفق المياه.

وتسبب الاعتداء على صمام التفريغ الخاص بالخط الرئيسي الناقل للمياه في أكبر خزانين للمياه في مناطق غربي البلاد، وهما خزانا سيناون والجويبية في انقطاع المياه عن مناطق عدة من بينها الشعواء، وسيناون، ونالوت، وأولاد محمود في الغرب.

كما أعلن جهاز النهر الصناعي عن اكتشاف تسرب في خط نقل المياه إلى مدينة ترهونة، نتيجة اعتداء قام به أحد المواطنين، موضحاً أن التعدي أدى إلى إيقاف الضخ على خط النقل الرئيس؛ مما تسبب في انقطاع المياه عن مناطق الجبل الغربي.

وكشف جهاز النهر عن حملة واسعة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لمكافحة هذه التعديات والتوصيلات غير الشرعية، حيث تستهدف المنطقتين الشرقية والوسطى اللتين تنتشر فيهما التعديات على مسار خطوط نقل المياه.

وأشار أحد المهندسين بالجهاز ويدعى جهاد أبو شهيوة، لموقع “العربي الجديد”، إلى أن مكافحة التعديات هي من اختصاص الجهات الأمنية، لافتًا إلى أن استمرار النزاع السياسي والخلافات بين أجهزة الدولة سيفاقم من الأوضاع، محذرًا في الوقت نفسه من تعرض مناطق عدة في البلاد لموجات من العطش بسبب عوامل عدة يتمثل بعضها في صعوبات استخراج المياه من الآبار الجوفية في أقصى جنوب ليبيا وتهالك بعض خطوط الإمداد المائي إضافة إلى عدم وجود بدائل للمياه الصالحة للشرب.

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