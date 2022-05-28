كتلة الـ94 في المؤتمر الوطني العام (سابقا) تنعى إحدى أعضائها السيد سعاد القديري  

بنغازي 28 مايو 2022 (وال) – نعت كتلة الـ 94 في المؤتمر الوطني العام (سابقا) إحدى أعضائها السيدة سعاد القديري النائب عن دائرة بنغازي فترة المؤتمر الذي مثّل أعلى سلطة تشريعية قبل انتخاب مجلس النواب في العام 2014.

وأعلنت الكتلة وفاة السيدة القديري بعد معاناة مع المرض، لافتة إلى أنها كانت من العاملين في صمت وأن دورها كان كبيرا في إعادة التوازن مع رفاقها في الكتلة.

وأعربت الكتلة في بيان تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه عن خالص أمانيها للفقيدة المغفرة والرحمة ولأهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

هذا ونعى عضو الكتلة السابق، والمرشح الرئاسي البارز السيد الشريف الوافي زميلته، داعيا المولى لها المغفرة والرحمة ولأهلها ورفاقها وذويها الصبر والسلوان.(وال- بنغازي) ا م

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