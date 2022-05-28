بليحق: اجتماع سرت يوم الثلاثاء محدد الأطراف وسيناقش مشروع ميزانية الدولة

أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن الاجتماع الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح يوم الثلاثاء المُقبل بمقر ديوان المجلس في مدينة سرت سيتم خلاله تدارس مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 المُقدم من حكومة الاستقرار قبيل البت فيه من مجلس النواب الفترة القريبة المُقبلة، وهو اجتماع وليس انعقاد جلسة للمجلس.

ووفق بليحق فإن الاجتماع سيعقد بحضور رئاسة مجلس النواب ولجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس ورئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والمالية وعدد من المؤسسات ذات العلاقة ( مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي _ هيئة الرقابة الإدارية_ ديوان المُحاسبة_ مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط_ هيئة مكافحة الفساد.

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