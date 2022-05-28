أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

أكدت مصادر استئناف إنتاج النفط من حقل السرير، وإعادة فتح ميناء الحريقة.

من جانبه، كان وزير النفط والغاز محمد عون قد قال إن إنه شكل لجنة للتواصل مع الفعاليات في مناطق الجنوب والشرق والغرب. لافتًا إلى أن الإغلاقات تمت خارج نطاق الحكماء والفاعلين في هذه المناطق. لذلك ما زالت اللجنة تعمل وفي تواصل مع الأطراف المعنية.

وأضاف “نأمل استئناف إنتاج النفط نظرًا لأن الإغلاق يؤثر على جميع الليبيين. وعلى احتياطيات الدخل باعتبار اللجوء إلى الاحتياطي إذا لم يتم تعويضها باستمرار”.

وأشار عون إلى أن ليبيا تخسر من 550 إلى 600 ألف برميل يوميًا، وفي حال عاد الإنتاج إلى مستوياته الطبيعية سيبلغ 1.2 مليون برميل يوميًا.