العرفي: حديث الدبيبة عن الانتخابات غير واقعي

قال عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي إن جلسة مجلس النواب، التي ستنعقد في سرت، يوم الثلاثاء القادم، ستناقش مشروع الميزانية المقدمة من الحكومة الليبية.

وأضاف العرفي في تصريحات صحفية أن أهم بند في اجتماع المجلس، اعتماد جدول المرتبات الموحد، وفور التوصل لحل حول هذا البند سنعقد جلسة لاعتماد الميزانية.

وأشار النائب إلى أن جميع بنود الميزانية تمت الموافقة عليها من قبل مجلس النواب، ولكن لا يزال هناك خلاف حول جدول المرتبات الموحد فقط.

ووصف حديث رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة عن إجراء انتخابات بأنه غير واقعي، وأكد أن “قراراته غير الصحيحة هي التي جعلت الوضع الأمني متوترا جدًا في طرابلس”.