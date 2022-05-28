حكومة باشاغا: نأسف لاحتراق مزارع في زلة وخسارة 800 نخلة

أعرب سالم الزادمة نائب رئيس حكومة فتحي باشاغا عن أسفه لاحتراق مزارع ببلدية زلة وما نتج عنه من خسارة ما يقارب 800 نخلة.

وبحسب صفحة أخبار وزارات الحكومة الليبية دعا الزادمة إلى تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب الحريق وحصر الخسائر وتعويض المتضررين بالتعاون مع بلدية زلة، بإلاضافة إلى توفير المضخات والمعدات اللازمة وفسائل النخيل وأشجاره، وأي متطلبات تستلزمها عملية تعويض المواطنين في مدينة زلة بشكل عاجل.

وأكد الزادمة توجه الحكومة الليبية إلى دعم سلطات الحكم المحلي ومؤسساتها، بما يمكنها من سرعة الاستجابة ومعالجة مثل هذه الحالات الطارئة.