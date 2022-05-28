السني: مجلس الأمن فشل في تنفيذ قراراته تجاه ليبيا والليبيين فقدوا الثقة فيه

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اتهم مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، مجلس الأمن الدولي بالفشل في تنفيذ ما يصدره من قرارات تجاه الأزمة الليبية من 2011.

وقال السني، إن المواطن الليبي فقد الثقة في المبادرات الدولية التي شجعت المعرقلين في خدمة مصالح الدول الراعية لهم، كما أنهم سئموا من جلسات مجلس الأمن دون نتائج فاعلة.

وقال السني، إن “ما يحدث هو تراكمات منذ 2011، فبعد خروج شريحة واسعة من الشعب الليبي راغبا في التغيير، تدخل المجلس بشعار حماية المدنيين ودعم المسار الديمقراطي”.

وأضاف، أن هذا “التدخل خلق الفوضى والحروب بالوكالة وانتشار السلاح وبؤر الإرهاب وفرض الحلول والأجندات”. مشيرًا إلى أن على مجلس الأمن مسؤولية أخلاقية أمام ما آلت إليه الأمور.

وقال السني، إن “المجلس فشل في تنفيذ ما يُصدره من قرارات، ولم يستطع محاسبة المعرقلين دولاً كانوا أو أفرادا، واكتفيتم بالبيانات والتعبير عن القلق والإدانة، وفقد المواطن الليبي الثقة في أي مبادرات أو مقترحات دولية جديدة، وشجع المعرقلين للوقوف أمام الحلول التي لا تلبي رغباتهم ومصالح الدول الراعية لهم”.