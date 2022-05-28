حظر الأسلحة على ليبيا “لا يزال غير فعّال”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد تقرير سنوي لخبراء الأمم المتحدة حول ليبيا والذي تم تقديمه مؤخرًا إلى مجلس الأمن. أن حظر الأسلحة الأممي على ليبيا المفروض منذ عام 2011 ”لا يزال غير فعال“.

ويورد ملخص للتقرير أن دولا أعضاء في الأمم المتحدة تواصل ”انتهاكه مع إفلات تام من العقاب“ بإرسالها أسلحة إلى ليبيا. كما أكد أيضا أن القسم الأكبر من الأراضي الليبية لا يزال تحت سيطرة جماعات مسلحة .

انتهاكات جسيمة

وبحسب صحيفة ”ذي غارديان“ البريطانية التي حصلت على التقرير بأكمله، شجب الخبراء الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي ”على نطاق واسع وفي ظل إفلات تام من العقاب“، وفق ما ورد بملخص تقريرهم.

وأشاروا خصوصا إلى ”سبع جماعات مسلحة ليبية لجأت بشكل منهجي إلى الاعتقالات التعسفية وغير القانونية بحق معارضين مفترضين“.

قلق متزايد

وأكد خبراء الأمم المتحدة أيضا أنهم رصدوا حالات قرصنة بحرية ضد سفن تجارية.

وستعزز استنتاجات التقرير. التي أعدها فريق متخصص يعمل مع لجنة تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة نظام العقوبات وحظر الأسلحة المفروض على ليبيا. القلق المتزايد في العواصم الغربية بشأن الدور الذي تلعبه فاغنر في جميع أنحاء إفريقيا.