سفير ليبيا بالقاهرة: لن نألوا جهداً في حل مشكلات الطلاب في مصر  

استقبل السفير محمد عبد العالي مصباح القائم بأعمال سفارة دولة ليبيا بالقاهرة الخميس الماضي، وفداً من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية ضم كل من الدكتور خالد إكريم مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين والدكتور مصطفى الكشر إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين والدكتور ربيع القمودي مدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة والدكتور ناصر المهدي مكتب التعاون الدولي بالوزارة ، والذي يزور القاهرة حالياً بتكليف من الدكتور عمران القيب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن إنهاء إشكالية التأمين الطبي للطلبة الموفدين بالساحة المصرية ، وحلحلة كافة إشكاليات الطلبة الموفدين المسقطين من التفويضات المالية ، وإنهاء مشكلة الرسوم الدراسية المتعلقة بالطلبة ، وإبرام إتفاقية تبادل المقاعد الدراسية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة الأزهر ، وقد حضر اللقاء الدكتور أحمد الفيتوري الملحق الثقافي والأكاديمي و محمد حمودة الملحق القانوني بالسفارة.

وخلال اللقاء أثنى الوفد على جهود السفارة والملحقية الثقافية المبذولة لحلحلة الصعوبات التي تواجه الطلبة الموفدين وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم، و رحب السفير بالوفد ، مؤكدا أن هذا النجاح كان نتاجا للتعاون والتفاهم الذي أبدته وزارة التعليم العالي وخصوصا إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين ، وأن ما تقوم به السفارة والملحقية الثقافية تجاه جميع الطلبة هو واجب ، وأن السفارة والعاملين بها لن يألوا جهداً في التغلب على كافة الصعوبات والعراقيل التي تعترضهم بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، وفق بيانه.