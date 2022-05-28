عبد العزيز: أرتال تهجم على طرابلس حتى القذافى لم يفعلها ماذا ينتظر الشعب حتى يثور ؟

ليبيا – أكد عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز على ضرورة الوقوف مع الدولة والانتخابات ورفض الحروب وحكم العائلة.

عبد العزيز قال خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إن فبراير لعنه على من خانها واستغلها ليقتل الليبيين وليسرقهم وينشر الفتنة بينهم لأنها دماء زكية وطاهرة بحسب قوله.

وتساءل خلال حديثة: “ما الحدث الذي لم يحدث بعد حتى يثور الشعب ماذا تنتظرون؟ أرتال تهجم على طرابلس حتى معمر القذافى لم يفعلها وخرج من طرابلس وهي صاغ سليم! جماعة حفتر وباشاآغا تدمر طرابلس وعبد الحميد الدبيبة يدخل بمواضيع تفتح علينا مواضيع أخرى لذلك عليه البقاء في الخط المسؤول عنه والانتخابات”.

كما أضاف: “كلمة الدبيبة قال فيها في شهر 6 تبدأ الاجراءات للانتخابات وفي نهاية العام تجرى الانتخابات! هل هناك خطة واضحة!؟ عنده حق عندما يتكلم عن قاعدة دستورية غير موجودة. لنتفاجأ بتحركات وأرتال ومدرعات تتحرك هل الدبيبة ومحمد الحداد لديهم علم! وكذلك المنفي والكوني واللافي؟”.

وفيما يلي النص الكامل:

من يوالي ويعادي في سبيل المال انتظروا تقلباته ومن يوالي ويعادي من أجل المنصب والجاه انتظروا تقلباته أيضاً! ومن يوالي ويعادي في الحق والباطل ادعوا له بالثبات. من هو مع المنصب يمشي معه وانتظروا تقلباتهم والاسابيع القادمة هي باب التقلبات.

مسألة أن فلان معصوم أو من رموز فبراير أو قرية ما وحزب معين اتركوا هذا الكلام، فجميعهم مستحيل أن يعترف أحد منهم أنهم مع مصلحتهم لأنهم يتكلموا عن المصلحة الليبية والشعارات الرنانة ليخدعوا الشعب!.

أسامه الجويلي أعفوه من منصبه لكن يرى في نفسه انه حتى لو تم اعفاءه من منصبه يحرك أرتال! فتحي باشاآغا ذهب لخليفة حفتر يقول له لنشن حرب!، إذا المجموعة التي في المشهد لم يتعاركوا ويتقاتلوا! حفتر هجم على طرابلس واستشهد 1200 شاب من شبابها ومن شباب بنغازي المهجرين لأنه يدور في عقله ليبيا إذا لم يحكمها حفتر لن يحكمها أحد.

كلمة الدبيبة قال فيها في شهر 6 تبدأ الاجراءات للانتخابات وفي نهاية العام تجرى الانتخابات! هل هناك خطة واضحة!؟ وعنده حق عندما يتكلم عن قاعدة دستورية غير موجودة. لنتفاجأ بتحركات وأرتال ومدرعات تتحرك هل الدبيبة ومحمد الحداد لديهم علم! وكذلك المنفي والكوني واللافي؟

فبراير لعنه على من خانها واستغلها ليقتل الليبيين وليسرقهم وينشر الفتنة بينهم لأنها دماء زكية وطاهرة.

ما يحدث الآن من مصادرة اموال وطائرات خاصة والحسابات البنكية وتهريب الأموال لتونس والمغرب وتركيا، بدلاً من ان تعملوا على استقرار ليبيا ونعمل من اجلها جميعاً ونمشي خطوة للأمام وانتخابات والأموال تستثمر بمشاريع في ليبيا، المخابرات التركية والتونسية والمغربية والمصرية وغيرها تعلم بما تفعلوه كله وفي اللحظة المناسبة من تطيح ورقته سيداس بالأقدام وأنتم لا تريدون ان تعتبروا!

معمر القذافي طاح عندما خرج الليبيين للشارع لماذا لا تخرجوا أيها الشعب 5 آلاف ليبي يعتصم في ميدان الشهداء، لجنة 5+5 فقط تغلق النفط والطريق ومجتمعين في أسبانيا بأي منطق! هؤلاء لايوجد قانون يحكمهم أو عقوبة!، على الاقل استقيلوا وعينوا أشخاص آخرين.

ما الحدث الذي لم يحدث بعد حتى يثور الشعب ماذا تنتظرون! ارتال تهجم على طرابلس معمر القذافى لم يفعلها وخرج من طرابلس وهي صاغ سليم! عمر شكار رفض ان تكون الحرب في طرابلس! لكن جماعة حفتر وباشاآغا تدمر طرابلس وعبد الحميد الدبيبة يدخل بمواضيع تفتح علينا مواضيع أخرى وعليه البقاء في الخط المسؤول عنه والانتخابات.

هناك بعض المنصات تتبع النظام السابق بقايا المقبور، اليوم جاءت امامي صدفه يتكلمون عن الشيخ محمد البرغوثي الذي لم اتصالح معه للحظة ولم أكلمه للساعه! ولكن متابع للشأن العام محمد البرغوثي، هذه المنصات لا اعلم من اين تمويلها، يأتوا بسيرته في السنوات الأخيرة الرجل أخذ خطوات للخلف وصحيحة وبدأ ضد بقايا نظام القذافي لأنهم يريدون الحرب ووقف ضدهم لما وقفوا مع حفتر وهذا يحسب له. أن يهاجموه أنه اخوان ومرتمي في حضنهم وصفته ونعته أنتم استكثرتم على شخص له وزنه في بني وليد وليبيا، اختلفت معه ام اتفقت أنه اخوان! والاخوان ليست مسبة، بل مسبة عند المخابرات التي تتلقوا منها الاوامر! الليبيين الذين لهم وزن يعرفوا أن هؤلاء يسيرون في الطريق الصح. أن يتم الهجوم عليه لأنه ترك الاطروحات والابجديات القديمة ومفروض نقف مع الدولة، ونمشي في طرق أخرى وما لنا الا الليبيين والقذافي انتهى! اليوم كفى متجارة بملف بني وليد ويجب ان نقف مع الدولة والانتخابات ونرفض الحروب وحكم العائلة تشنوا عليه الحرب هكذا.

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