المنظمة الدولية للهجرة: حوالي 600 فقدوا في البحر المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا 

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أنّ حوالي 600 مهاجر غير قانوني كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر من تونس وليبيا اختفوا في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، وهو أعلى رقم منذ 2014.

وحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس فإنّ السلطات التونسية أنقذت 30 شخصا انقلب بهم قارب خشبي يحمل أكثر من 100 مهاجر الثلاثاء الماضي كانوا بالقرب من جزيرة قرقنة جنوب شرق تونس، وأنّ 75 لا يزالون في عداد المفقودين.

كما أضافت أنّ عشرات المهاجرين سقطوا في البحر الأربعاء الماضي أثناء محاولتهم التشبث بقارب، موضحة أنّ منظمة أوبن آرمز، أنقذت نحو 110 مهاجرين.

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