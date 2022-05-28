تونس مستعدة للوقوف مع ليبيا ومساعدتها

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعرب وزير خارجية تونس، عثمان الجرندي، عن استعداد تونس، بتوجيهات مباشرة من الرئيس قيس سعيد. للوقوف مع ليبيا ومساعدتها ومساندتها في كل الاستحقاقات والمحافل الدولية.حتى تستعيد مكانتها كدولة فاعلة تقوم بدورها الكامل، مع بقية دول المنطقة، ليس فقط في إحلال الأمن والسلم. وإنما كذلك في تحقيق تنمية مستدامة ومندمجة تعود بالنفع على مختلف دولنا وشعوبنا.

جاء ذلك خلال لقاء الجرندي- المنفي، على هامش المشاركة. في القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي يومي 27 و28 مايو 2022، بمالابو، غينيا الاستوائية.

وشدد الجرندي، وفق بيان للخارجية التونسية، على دعم تونس لحل ليبي يرتكز على الحوار والتوافق. لتتمكن ليبيا من استعادة عافيتها والمساهمة بدورها في الاندماج الاقتصادي، مع دول الجوار ولعب دور في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة شمال إفريقيا وحوض البحر المتوسط.

من جانبه، أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، عن امتنانه للموقف التونسي المتزن والداعم للتوافق الليبي. معربا عن أمله في مواصلة الرئيس قيس سعيد، وكل دول الجوار والمجتمع الدولي مساندة ليبيا في مسارها. والعمل على تسهيل كل ما من شأنه أن يفضي إلى حل ليبي- ليبي متفق عليه بين مختلف الأطراف. ويستجيب إلى تطلعات الشعب الليبي التواق للأمن والاستقرار والسلام.

وتعيش ليبيا، أزمة سياسية حادة بين كل من حكومتي الدبيبة وباشاغا، مع اشتباكات مسلحة من فترة لأخرى. وعدم استقرار بعد على موعد إجراء الانتخابات.