انطلاق أعمال القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي حول الإرهاب بمشاركة المنفي

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انطلقت، اليوم السبت، أعمال القمة الاستثنائية الـ 16 لمؤتمر الاتحاد الأفريقي حول الإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات في إفريقيا.

ويشارك رئيس المجلس الرئاسي، النائب الثاني لرئيس الاتحاد الإفريقي، محمد المنفي، في أعمال القمة.

ووفق بيان صادر عن الاتحاد الأفريقي في 25 مايو الجاري، فإن هذه الجلسة ستعمل على تقييم التهديدات المستمرة، وتقييم آليات الاستجابة الحالية، واتخاذ قرار بشأن الإجراءات والتدابير المحددة اللازمة لتعزيز الأمن الجماعي للدول الأعضاء التي تواجه الإرهاب والتطرف العنيف.

وعلاوة على ذلك، ستناقش القمة التدابير القابلة للتنفيذ اللازمة وقف تصاعدهم في القارة.

ومن بين القضايا الأخرى، سينظر المؤتمر أيضًا في التوصيات الواردة في إعلان أكرا بشأن التغييرات غير الدستورية للحكومات في إفريقيا المنبثقة عن منتدى تفكير الاتحاد الأفريقي، والذي عقد في الفترة من 15 إلى 17 مارس 2022 في العاصمة الغانية أكرا.