البيوضي: الحل في ليبيا بالانتخابات والمجتمع الدولي يتجه إلى ذلك

قال المترشح الرئاسي سليمان البيوضي، إنه رغم وضوح الحل في ليببا وهو استكمال العملية الانتخابية من حيث توقفت ومعالجة القوانين الانتخابية المنظمة من خلال القاعدة الدستورية لكن الأطراف الليبية وبسبب قناعتها بأن أي انتخابات تعني إنهاء دورها السياسي اختارت المضي نحو الصدام المسلح، لحد الآن هناك رفض دولي وإقليمي لخطوة تفجير الأوضاع ميدانيا، وينصب الجهد الدولي نحو إقرار قاعدة دستورية وموعد محدد للانتخابات.

و أضاف البيوضي، في تدوينة على “فيسبوك”، قائلًا: أن الانقسام النسبي يتعلق بمسألة السلطة التنفيذية فهناك رأيين: إنتاج سلطة تنفيذية جديدة محددة المهام وولايتها لا تتجاوز 6 أشهر، و إجراء الانتخابات في وجود حكومتين “شبه معدوم”،

وتابع: حكومة الدبيية تواجه معوقات متعددة وهي تجتهد لتحسين مركزها السياسي، ويصعب تقدير المواقف تجاهها وهي تعاني بسبب قضايا الافتراس للمال العام، وقد تلقت رسائل دولية واضحة بضرورة وضع حل لهذه المسألة.

واختتم قائلًا أن الانتخابات هي الحل، وهذا هو الاتجاه الدولي خصوًصا أن الزخم الوطني نحوها لا يزال متماسكًا رغم كل العراقيل، فلا للصفقات، ولا للعبث، على حد تعبيره.