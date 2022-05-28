ليبيا الان

باره: وعود الانتخابات للضحك على الشعب وكسب الوقت والبقاء في السلطة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعرب محمد باره المحلل السياسي الليبي عن استيائه من الاحتكام إلى السلاح في البلاد كوسيلة للحكم، وقال: “للأسف ان استعمال السلاح في ليبيا أصبح دون هدف واضح، النفط مغلق، والهجرة غير القانونية من كل حدب وصوب”

أضاف على فيسبوك: “الليبي يهان والمرتزقة على الأراضي الليبية ولا أحد يهتم، وإنما كل الصراع على المصرف المركزي.. الانتخابات في نظر سادة الحكم مجرد ورقة للضحك على الشعب ولكسب مزيد من الوقت للبقاء في السلطة” في إشارة إلى وعود عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بإجراء الانتخابات في يونيو.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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