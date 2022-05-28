إنقاذ مهاجرين غير شرعيين من موت محقق وسط الصحراء

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تمكنت دوريات تابعة لمديرية أمن ربيانة من إنقاذ 19 مهاجرًا غير شرعي تقطعت بهم السُبل وسط الصحراء بعدما تعطلت سيارة التهريب التي كانوا يستقلونها.

وقالت مديرية أمن ربيانة، إن الدوريات عثرت على سيارة نوع تويوتا على بعد 20 كلم من منطقة بزيمة يقودها المواطن (ع. ق. ص) من منطقة القطرون.

وأوضحت المديرية، أن السيارة كانت تقل 19 مهاجرًا غير شرعي في حالة إنسانية صعبة نظرًا لتعطل السيارة.

وذكرت، أنه تم إصلاح السيارة وتسليم المهاجرين إلى الكتيبة 604 التابعة للمنطقة العسكرية الكفرة المتمركزة في بوابة بوزريق.