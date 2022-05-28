بوريطة يجدد دعم بلاده لإجراء انتخابات توافقية في ليبيا

أعرب وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، عن حرص بلاده على عودة السلام والاستقرار إلى ليبيا.

وأضاف بوريطة خلال لقائه مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أن بلاده تدعم إجراء انتخابات حرة وشفافة وفق إطار قانوني متفق عليه من قبل الليبيين.

كما استعرض الطرفان عدداً من القضايا المشتركة بين البلدين، حسب ما ذكر المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي.

ويشارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الجمعة في أعمال القمة الاستثنائية الـ 15 لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية، المنعقدة في عاصمة غينيا الاستوائية ملابو، لمناقشة الوضع الإنساني في القارة.

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