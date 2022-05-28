بلدية بنغازي تبحث سُبل التعاون مع الشركات المصرية في مجالات البنية التحتية والإعمار | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر بوجواري، اليوم السبت، اجتماعا مع وفدًا من عدد الشركات المصرية.

ووفقا لبيان بلدية بنغازي، بحث بوجواري مع الوفد المصري سُبل التعاون في مجالات البنية التحتية والإعمار.. وعلى وجه التحديد في مجال شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب ومجالات التقنية الخاصة بحركة المرور والإشارات المرورية.

وأكد بوجواري استعداد بلدية بنغازي للتعاون التام وتذليل الصعوبات وتقديم كافة التسهيلات من إجراءات بما يحقق نتائج إيجابية وفعلية.

واتفق الجانبان على عقد لقاءات مع الجهات الفنية المختصة للعمل على وضع إطار عام للتعاون المشترك بين الطرفين.

وكانت قد اختتمت أمس الجمعة فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد بمدينة بنغازي بمشاركة وفد الشركات المصرية.

وكان قد زار الوفد المصري يوم الأربعاء الماضي عددًا من مواقع المشاريع السكنية المتوقفة.. والمناطق المتضررة جراء الحرب على الجماعات الإرهابية في مدينة بنغازي.