حمزة: عودة ظاهرة الاغتيالات لها تداعيات خطيرة

قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة إن عودة ظاهرة الاغتيالات أمر جد خطير، وله ما له من آثار، وتداعيات خطيرة.

وأضاف حمزة في تغردية عبر “تويتر”، إنه جرى تسجيل عدد 172 حالة قتل خارج إطار القانون في عموم البلاد، خلال الفترة من يناير وإلى مايو 2022.

وأكد أن “هذه مؤشرات جد خطيرة لعدد جرائم القتل خارج إطار القانون، في ظل الإفلات من العقاب وغياب دور سلطات إنفاذ القانون في قيامها بمهامها المناطة بها في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم”.

وتعرض الفنان أحمد بحور لعملية اعتيال أمام منزله في صبراتة وتوجهت أصابع الاتهام لتنظيم داعش الإرهابي.