المريمي: الدبيبة لا يستطيع فعل شيء للبرلمان أو لغيره

ليبيا – اعتبر المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان فتحي المريمي أنه لا قيمة لمهاجمة عبد الحميد الدبيبة، للبرلمان ومجلس الدولة.

المريمي قال في تصريح لموقع”إرم نيوز”: “الدبيبة، لا يستطيع أن يفعل شيئًا للبرلمان ولا لغيره، هو متمترس خلف الميليشيات في طرابلس، ولا صلاحيات له، وحتى الجهات السيادية مثل مؤسسة النفط، ومصرف ليبيا المركزي، تدرك ذلك، والدبيبة، يعتبر، اليوم، في وضع المتمرد على السلطة التشريعية”.

وأشار إلى أن الانتخابات لا تعني الدبيبة، ولا علاقة له بذلك من الناحيتين القانونية والدستورية، وكلامه عن الانتخابات يعد عبثًا، لا سيما أنه غير مختص لا دستوريًا ولا قانونيًا، في هذا الأمر.

كما أضاف: “بالنسبة لحكومة باشاآغا، فقد بدأت ممارسة عملها من سرت، والثلاثاء المقبل سيكون هناك اجتماع كبير في المدينة، بحضور مؤسسة النفط، ووزير المالية، ورئيس الحكومة، ومصرف ليبيا المركزي، وبرئاسة رئيس مجلس النواب”.

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