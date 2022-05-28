أعضاء جهاز الشرطة القضائية يعلنون تعليق أعمالهم في كافة الفروع

أخبار ليبيا 24

أعلن أعضاء جهاز الشرطة القضائية، اليوم السبت، تعليق العمل بكافة الفروع والتي تشمل وقـف الزيارات بكافة مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وكذلك وقف عرض النزلاء على النيابات والمحاكم باستثناء النزلاء الذين ينتهي حبسهم.

وجاء في بيان أن هذا التعليق سيظل مستمرا إلى أن تتم استجابة مطالبهم.

وأرجع أعضاء جهاز الشرطة القضائية تعليق العمل إلى المعاناة التي يكابدها جهاز الشرطة القضائية بكافة فروعه. والمتمثلة في قلة الإمكانيات والتي أثرت بشكل كبير وملحوظ على عمل الجهاز، وذلك في نقل النزلاء طبقا لمواعيدهم وعرضهم على المحاكم والنيابات المختصة، نظـرا لـعـدم وجـود وتوافر الآليات الخاصة بنقلهم.

كما أرجع التعليق إلى عـدم قـدرة الجهاز عـلى توفير الرعاية الصحية اللازمة للنزلاء، والمتمثل في النقص الشديد في الأدوية. والمستلزمات الطبية أيضا الإعاشة نظـرا لعـدم وجـود التغطية المالية الكافية لتغطية مستخلصات الشركات الموردة للإعاشة.

واتهم الجهاز، حكومة الوحدة بعدم الاهتمام بتوفير مخصصات التموين الغذائي لأعضاء الجهاز، مما أثر سلبا على. استمرار آلية العمل، وكذلك مطالبة وزارة العـدل وحكومة الوحدة بإقرار التأمين الطبي لأعضاء الجهاز.