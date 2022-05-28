المنفي بعد لقائه الجرندي: الموقف التونسي من ليبيا «متزن وداعم للتوافق»

وصف رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الموقف التونسي من الوضع السياسي في ليبيا بـ«المتزن والداعم للتوافق»، معبرا عن مدى تقديره واحترامه للرئيس قيس سعيد.

وأجرى المنفي مباحثات مع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي مع المنفي في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية على هامش المشاركة في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي التي تعقد على مدار يومين، أمس الجمعة، واليوم السبت.

المنفي: نريد مواصلة الدعم التونسي في الوصول إلى حل ليبي

وأعرب المنفي عن أمله في مواصلة الرئيس التونسي وكل دول الجوار والمجتمع الدولي «مساندة ليبيا في مسارها والعمل على تسهيل كل ما من شأنه أن يفضي إلى حل ليبي- ليبي متفق عليه بين مختلف الأطراف»، ويستجيب إلى تطلعات الشعب الليبي التواق للأمن والاستقرار والسلام، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية التونسية في بيان اليوم السبت.

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بدوره، أكد الجرندي دعم بلاده لـ«حل يرتكز على الحوار والتوافق في ليبيا لكي تتمكن من استعادة عافيتها»، وذلك في ظل حالة التوتر والانقسام بوجود حكومتين تتنازعان الشرعية، هما حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

استعداد تونسي لمساندة ليبيا في جميع الاستحقاقات

وعبر الوزير التونسي عن استعداد بلاده، وبتوجيهات مباشرة من الرئيس قيس سعيد، «للوقوف مع ليبيا ومساعدتها ومساندتها في كل الاستحقاقات والمحافل الدولية، حتى تستعيد مكانتها كدولة فاعلة تقوم بدورها الكامل مع بقية دول المنطقة».

واحتضنت تونس عدة جولات من الحوار الليبي، آخرها جلسات ملتقى الحوار الليبي الذي عقد في نومفب من العام والماضي وأسفر عن تشكيل حكومة الدبية التي نالت الثقة من مجلس النواب في مارس الماضي، لكن الخلاف حولها بدأ منذ تأجيل نتخابات التتي كان من المقرر إقامتها في 24 نوفمبر 2021.

وواجهت تونس اتهامات مؤخرا من أطراف ليبية بالانحياز لباشاغا، باستقباله و«الصمت حيال محاولته الوصول إلى طرابلس انطلاقا من الحدود البرية التونسية».