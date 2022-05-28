الصور يشدد على تنفيذ أوامر النيابة وتعزيز التعاون مع هيئة الشرطة

شدد النائب العام الصديق الصور على ضرورة إيفاء أعضاء هيئة الشرطة بواجبهم الوظيفي، وتنفيذ أوامر سلطة التحقيق بالدقة والسرعة المطلوبة من خلال خطة تنفيذ المهام المسندة إلى الغرفة الأمنية المشتركة في دوائر اختصاص مديريات الأمن، الواقعة في دائرة اختصاص محكمة استئناف غريان .

جاء ذلك خلال اجتماع الصور، الأربعاء برئيس الغرفة الأمنية المشتركة غريان، ومدير أمن جادو، وعدد من القادة الأمنيين وعدد من أعضاء النيابة المكلفين بالتفتيش القضائي في دوائر المحاكم الابتدائية جادو، غريان، نالوت، الزنتان، في إطار التكامل بين مكونات هيئة الشرطة، وتعزيز التعاون الرامي إلى استيفاء إجراءات جمع الأدلة.

وتطرق المجتمعون إلى بنود الخطة الموضوعة والمدة الزمنية المحددة لتنفيذها، عقب تقديم مجلس الوزراء للإمكانيات المادية اللازمة للإدارة وتسيير العمل، لتلافي العقبات التي تحد من فاعلية الملاحقة الجنائية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية